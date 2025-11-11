  • Спортс
7

Алькарас о том, что победа над Музетти гарантирует ему первую строчку по итогам года: «Постараюсь не позволить нервам помешать»

Алькарас настроен обыграть Музетти, чтобы стать №1 по итогам года.

Карлос Алькарас высказался о том, что победа над Лоренцо Музетти гарантирует ему лидерство в рейтинге ATP по итогам сезона.

– Тебе нужна еще одна победа, чтобы закончить год первой ракеткой мира. Когда ты в последний раз об этом думал?

– Если честно, стараюсь об этом не думать. Конечно, будет очень важный для меня матч. Постараюсь не позволить нервам помешать. Буду пытаться контролировать эмоции, контролировать себя. Буду думать о целях на матч. Постараюсь играть лучше, чем сегодня – в плане ударов, подачи и всего. Будет большой день. А сейчас я хочу насладиться этой победой и как можно лучше восстановиться, чтобы быть готовым к следующему матчу, – сказал Алькарас в интервью на корте.

