Кейхилл о продолжении сотрудничества с Синнером: «Мое будущее в его руках»

Даррен Кейхилл готов оставаться тренером Янника Синнера в 2026 году.

Даррен Кейхилл подтвердил, что готов остаться в команде Янника Синнера на следующий сезон.

«Я человек слова, а мы договорились на «Уимблдоне» . Мое будущее в его руках: если он захочет, я останусь», – сказал Кейхилл.

Напомним, Кейхилл стал тренером Синнера в 2022-м. В начале этого сезона он объявил, что покинет команду итальянца в конце года, но после «Уимблдона » согласился остаться еще на сезон.