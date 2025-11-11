Кейхилл о продолжении сотрудничества с Синнером: «Мое будущее в его руках»
Даррен Кейхилл готов оставаться тренером Янника Синнера в 2026 году.
Даррен Кейхилл подтвердил, что готов остаться в команде Янника Синнера на следующий сезон.
«Я человек слова, а мы договорились на «Уимблдоне». Мое будущее в его руках: если он захочет, я останусь», – сказал Кейхилл.
Напомним, Кейхилл стал тренером Синнера в 2022-м. В начале этого сезона он объявил, что покинет команду итальянца в конце года, но после «Уимблдона» согласился остаться еще на сезон.
