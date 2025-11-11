Соболенко о восстановлении после тяжелых поражений: «Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все»

Арина Соболенко рассказала, почему ей сложно сдерживать эмоции на корте.

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как отходит от поражений. В финале итогового турнира она проиграла Елене Рыбакиной 3:6, 6:7(0).

«Я уезжаю как можно быстрее с места проигрыша и не включаю телевизор, не смотрю теннис и ухожу на шопинг. Просто хочется парочку шотов текилы, водичку, красивый вид и отстаньте от меня все».

Также она объяснила, почему не сдерживает эмоции на корте.

«Если я держу все в себе – злость, недовольство собой, ситуацией – становится только хуже. Я теряю себя, и точки возврата нет. Поэтому мне проще все выбросить. Скорее всего это летит в сторону команды, но после этого я обнуляюсь и готова работать заново.

95% времени я в контроле. Хотелось бы прийти к 100%, потому что в оставшиеся 5% не знаешь, чего ждать. Когда я держу себя в контроле, против меня очень тяжело играть», – сказала Соболенко в подкасте Александра Соколовского.