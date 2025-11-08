  • Спортс
Джокович о финале в Афинах против Музетти: «Три часа физически изнуряющего тенниса. Любой из нас мог победить»

Джокович о трехчасовом финале в Афинах: Любой из нас мог победить.

Новак Джокович поделился эмоциями от победы на турнире в Афинах. В финале он обыграл Лоренцо Музетти – 4:6, 6:3, 7:5.

«Невероятная битва… Три часа физически изнуряющего тенниса, любой из нас мог победить. Музетти сыграл потрясающе – поздравляю его. Я знаю, как тяжело проигрывать, но сегодня ты сыграл на впечатляющем уровне. Ты уже был невероятен на грунте, а теперь прибавил на харде.

Я очень горжусь собой, горжусь тем, что смог вернуться в этот матч. Здесь я чувствую себя как дома, мне это нравится. Спасибо грекам за поддержку спорта. Спасибо всем, кто пришел. Какой невероятный турнир! Вся моя команда здесь: семья, друзья – для меня это нечто особенное.

И наконец – поздравляю организаторов (директор турнира младший брат Новака Джордже – Спортс’’). Провести такое событие в столь короткие сроки – настоящий вызов, а люди этого не осознают. Спасибо всем!» – сказал Джокович на церемонии награждения.

Джоковичу не надоело обижать молодых – отнял у Музетти титул и итоговый турнир

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ATP
logoНовак Джокович
logoЛоренцо Музетти
logoATP
logoATP Finals
