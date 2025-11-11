Швентек четвертый год подряд завершила сезон в топ-2. Такое достижение в XXI веке покорялось лишь Серене

Ига Швентек повторила достижение Серены Уильямс.

Ига Швентек четвертый раз подряд закончила сезон в топ-2 рейтинга WTA .

24-летняя полька завершала сезоны-2022 и 2023 на первом месте, а последние два года заканчивает год на второй строчке, уступая Арине Соболенко .

До Швентек подобная серия в XXI веке была только у Серены Уильямс : с 2013 по 2016 год американка не опускалась ниже второго места.