Швентек четвертый год подряд завершила сезон в топ-2. Такое достижение в XXI веке покорялось лишь Серене
Ига Швентек повторила достижение Серены Уильямс.
Ига Швентек четвертый раз подряд закончила сезон в топ-2 рейтинга WTA.
24-летняя полька завершала сезоны-2022 и 2023 на первом месте, а последние два года заканчивает год на второй строчке, уступая Арине Соболенко.
До Швентек подобная серия в XXI веке была только у Серены Уильямс: с 2013 по 2016 год американка не опускалась ниже второго места.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
