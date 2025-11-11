Алькарас выиграл 50-й матч в карьере над топ-10. Ему понадобилось провести 73
Алькарас выиграл 50 матчей у топ-10 раньше Большой тройки.
Карлос Алькарас обыграл шестую ракетку мира Тэйлора Фрица во втором туре группового этапа итогового турнира – 6:7(2), 7:5, 6:3.
Для испанца это 50-я победа в карьере над соперником из топ-10 (при 23 поражениях). Среди игроков, которые по ходу карьеры достигали этой отметки, меньше матчей понадобилось только Борису Беккеру (71) и Джимми Коннорсу (69).
В 22 года и 6 месяцев Алькарас стал третьим самым молодым игроком, которому удалось выиграть столько матчей у топ-10 – после Беккера (21 год и 9 месяцев) и Бьорна Борга (21 год и 5 месяцев).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis.com
