Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться»

Елена Рыбакина назвала главную цель на конец сезона.

Казахстанка ответила на вопросы журналистов перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Финальный турнир пройдет с 16 по 21 сентября.

«Попадание на итоговый турнир WTA ? Да, это одна из целей. Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться, а может, даже подняться. Буду стараться сыграть как можно лучше, в том числе в составе сборной Казахстана, ведь впереди матч против команды США – это тоже серьезное испытание».

О самом сложном матче в карьере

«Самый трудный матч? Их было много, но больше всего мне запомнился финал «Уимблдона ». Ты волнуешься… Я помню, сколько эмоций было. Даже выходя на корт, я нервничала. И сам ход матча, и большая трибуна, и болельщики, и финал, где ты так хочешь победить. Наверное, это был самый непростой матч».