Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться»
Казахстанка ответила на вопросы журналистов перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Финальный турнир пройдет с 16 по 21 сентября.
«Попадание на итоговый турнир WTA? Да, это одна из целей. Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться, а может, даже подняться. Буду стараться сыграть как можно лучше, в том числе в составе сборной Казахстана, ведь впереди матч против команды США – это тоже серьезное испытание».
О самом сложном матче в карьере
«Самый трудный матч? Их было много, но больше всего мне запомнился финал «Уимблдона». Ты волнуешься… Я помню, сколько эмоций было. Даже выходя на корт, я нервничала. И сам ход матча, и большая трибуна, и болельщики, и финал, где ты так хочешь победить. Наверное, это был самый непростой матч».