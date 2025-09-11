Рыбакина о расставании с тренером Сангвинетти: «Не всегда то, что пишут, является правдой. Пока Давиде в команде»

Елена Рыбакина опровергла информацию о расставании с тренером Давиде Сангвинетти.

Казахстанка ответила на вопросы журналистов перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Финальный турнир пройдет с 16 по 21 сентября.

«Физио и фитнес-тренеры все те же, основной тренер – пока… В целом те новости, которые появились, может, и не выдуманные, но я с Давиде на связи. Не очень хочу это комментировать, но не всегда то, что пишут, является правдой. В целом та команда, которая у меня была, еще есть. Пока Давиде в команде».

Об Александре Бублике

«Саша очень талантливый. Никогда не бывает так, что ты идешь только вверх или все идет ровно – спады бывают, но и взлеты тоже. Саша показал очень хорошие результаты в последние месяцы, и я думаю, что он способен войти в топ-10. Все возможно».

О критике в соцсетях

«100%, когда ты проигрываешь, есть негативные комментарии в соцсетях. Но когда видишь позитив – это сразу дает энергию, чувствуешь, что люди поддерживают тебя. Не все понимают, какой это вид спорта. Да, он замечательный, но это очень тяжелый труд», – цитирует Рыбакину Vesti.kz.