  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Рыбакина о расставании с тренером Сангвинетти: «Не всегда то, что пишут, является правдой. Пока Давиде в команде»
1

Рыбакина о расставании с тренером Сангвинетти: «Не всегда то, что пишут, является правдой. Пока Давиде в команде»

Елена Рыбакина опровергла информацию о расставании с тренером Давиде Сангвинетти.

Казахстанка ответила на вопросы журналистов перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Финальный турнир пройдет с 16 по 21 сентября.

«Физио и фитнес-тренеры все те же, основной тренер – пока… В целом те новости, которые появились, может, и не выдуманные, но я с Давиде на связи. Не очень хочу это комментировать, но не всегда то, что пишут, является правдой. В целом та команда, которая у меня была, еще есть. Пока Давиде в команде».

Об Александре Бублике

«Саша очень талантливый. Никогда не бывает так, что ты идешь только вверх или все идет ровно – спады бывают, но и взлеты тоже. Саша показал очень хорошие результаты в последние месяцы, и я думаю, что он способен войти в топ-10. Все возможно».

О критике в соцсетях

«100%, когда ты проигрываешь, есть негативные комментарии в соцсетях. Но когда видишь позитив – это сразу дает энергию, чувствуешь, что люди поддерживают тебя. Не все понимают, какой это вид спорта. Да, он замечательный, но это очень тяжелый труд», – цитирует Рыбакину Vesti.kz.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: vesti.kz
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
logoАлександр Бублик
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Рыбакина: «Бублик сказал, что любит баурсаки? Я тоже»
4сегодня, 10:45
Рыбакина больше не работает с Сангвинетти. В команде остался только Вуков
254 сентября, 06:36
Главные новости
Рыбакина о борьбе за попадание на итоговый: «Сейчас в лайв-рейтинге я как раз на восьмом месте. Осталось еще несколько турниров – есть возможность закрепиться»
30 минут назад
Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open
656 минут назад
Елена Рыбакина: «Бублик сказал, что любит баурсаки? Я тоже»
4сегодня, 10:45
Сборная Великобритании не откажется от матча Кубка Дэвиса в Гдыне, несмотря на ситуацию с БПЛА
1сегодня, 09:45
Андрей Чесноков: «Медведев сменил тренера, но не думаю, что в этом сезоне можно спасти ситуацию»
2сегодня, 08:31
Калинская выбрала между ТБШ и Олимпиадой, парой и микстом, теннисом и карьерой модели
8сегодня, 07:01
Анисимова снялась с турнира в Сеуле
3сегодня, 06:11
Гвадалахара (WTA). Мертенс и Жакмо доиграют в четверг, Кудерметова встретится с Хименес Казинцевой, Мария – с Марино, Бартункова вышла в 1/4 финала
9сегодня, 04:17
Сан-Паулу (WTA). Сьерра играет с Силвой, Эала встретится с Риерой, Джонс, Тьен вышли в 1/4 финала
1вчера, 21:00Live
Гвадалахара (WTA). Йович вышла во 2-й круг, П. Кудерметова, Рахимова, Приданкина, Паркс, Саккари, Стивенс выбыли, Линетт снялась
28сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото