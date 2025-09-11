Елена Рыбакина: «Бублик сказал, что любит баурсаки? Я тоже»

Елена Рыбакина высказалась о плотном графике в теннисе.

Казахстанка ответила на вопросы журналистов перед четвертьфиналом Кубка Билли Джин Кинг против сборной США. Финальный турнир пройдет с 16 по 21 сентября.

«Обычно после любого турнира – неважно, выиграл ты или проиграл, – если на следующей неделе стоит еще один турнир, то отдых длится максимум один-два дня. Восстановительные процедуры занимают время. Выходим в город, смотрим достопримечательности, ужинаем, если есть возможность. Не могу сказать, что у нас много свободного времени».

О казахской кухне

«Бублик сказал, что любит баурсаки? Я бы тоже сказала, что предпочитаю баурсаки. Мясо ем довольно редко, а молочные продукты – вообще нет. Поэтому баурсаки, так сказать, самая приемлемая еда. В целом ее не хватает – на турнирах такую не встретишь ни в Европе, ни в Америке».