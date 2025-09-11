Андрей Чесноков: «Медведев сменил тренера, но не думаю, что в этом сезоне можно спасти ситуацию»

Андрей Чесноков высказался о переменах в команде Даниила Медведева.

Чемпион US Open-2021 начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«Медведев в этом сезоне провалил все, что можно было. Практически на каждом турнире он вылетал после первого или второго матча. Сейчас он сменил тренера, но я не думаю, что в этом сезоне уже можно спасти ситуацию», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС .

После вылета с US Open Медведев расстался с тренером Жилем Серварой , с которым работал с 2017-го.

