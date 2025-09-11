  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Андрей Чесноков: «Медведев сменил тренера, но не думаю, что в этом сезоне можно спасти ситуацию»
2

Андрей Чесноков: «Медведев сменил тренера, но не думаю, что в этом сезоне можно спасти ситуацию»

Андрей Чесноков высказался о переменах в команде Даниила Медведева.

Чемпион US Open-2021 начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«Медведев в этом сезоне провалил все, что можно было. Практически на каждом турнире он вылетал после первого или второго матча. Сейчас он сменил тренера, но я не думаю, что в этом сезоне уже можно спасти ситуацию», – цитирует экс-девятую ракетку мира ТАСС.

После вылета с US Open Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го.

Кто теперь тренирует Даниила Медведева?

Провальный сезон Медведева – только главное

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Жиль Сервара
logoАндрей Чесноков
logoATP
logoТомас Юханссон
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кафельников о переменах в команде Медведева: «Кого угодно давай – вряд ли что-то поменяется»
208 сентября, 11:30
Медведев начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке
296 сентября, 16:18
Сервара после расставания с Медведевым: «Из-за работы с Жилем Симоном возникли сбои – мы пытались все восстановить, но не получилось»
313 сентября, 09:31
Главные новости
Сборная Великобритании не откажется от матча Кубка Дэвиса в Гдыне, несмотря на ситуацию с БПЛА
8 минут назад
Калинская выбрала между ТБШ и Олимпиадой, парой и микстом, теннисом и карьерой модели
7сегодня, 07:01
Анисимова снялась с турнира в Сеуле
3сегодня, 06:11
Гвадалахара (WTA). Мертенс и Жакмо доиграют в четверг, Кудерметова встретится с Хименес Казинцевой, Мария – с Марино, Бартункова вышла в 1/4 финала
9сегодня, 04:17
Сан-Паулу (WTA). Сьерра играет с Силвой, Эала встретится с Риерой, Джонс, Тьен вышли в 1/4 финала
1вчера, 21:00Live
Гвадалахара (WTA). Йович вышла во 2-й круг, П. Кудерметова, Рахимова, Приданкина, Паркс, Саккари, Стивенс выбыли, Линетт снялась
28сегодня, 04:15
Берреттини восстановился после травмы и сыграет на турнире в Ханчжоу
1вчера, 20:56
Тони Надаль об игре Алькараса в финале US Open: «Он был близок к совершенству»
17вчера, 20:00
Тьен впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
2вчера, 19:18
Соболенко, Осака, Кириос и Пол сыграют на декабрьском выставочном турнире в Нью-Йорке
4вчера, 18:41
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото