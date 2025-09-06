Медведев начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке

Томас Юханссон и Рохан Гетцке вошли в команду Даниила Медведева.

Россиянин будет работать со специалистами на азиатской серии турниров.

Юханссон – чемпион Australian Open-2002 и бывшая седьмая ракетка мира. Ранее он работал с Каролин Возняцки и Давидом Гоффеном .

Гетцке сотрудничал с Рихардом Крайчеком и Марио Анчичем .

На прошлой неделе Медведев расстался с тренером Жилем Серварой , с которым работал с 2017-го.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим