Медведев начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке
Томас Юханссон и Рохан Гетцке вошли в команду Даниила Медведева.
Россиянин будет работать со специалистами на азиатской серии турниров.
Юханссон – чемпион Australian Open-2002 и бывшая седьмая ракетка мира. Ранее он работал с Каролин Возняцки и Давидом Гоффеном.
Гетцке сотрудничал с Рихардом Крайчеком и Марио Анчичем.
На прошлой неделе Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го.
Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: телеграм-канал Больше!
