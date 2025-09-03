Сервара после расставания с Медведевым: «Из-за работы с Жилем Симоном возникли сбои – мы пытались все восстановить, но не получилось»

Жиль Сервара объяснил причину прекращения работы с Даниилом Медведевым.

Напомним, они расcтались после US Open. Сервара тренировал россиянина с 2017-го. Также команду Медведева покинул тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.

Ранее в этом сезоне 13-я ракетка мира также прекратил работу с Жилем Симоном, которая продлилась год.

– Результаты – это показатель профессионального успеха и даже мерило отношений игрока и тренера. И уже какое-то время они не были удовлетворительными. Надо было понять почему, и я давно об этом думал. После его поражения в первом круге на «Уимблдоне» в этом году я решил, что если летом результаты не улучшатся, то нужно будет что-то менять. Этим «чем-то» была энергия вокруг Даниила. Значит, нужно было менять людей, которые в это вовлечены. Под людьми имелись в виду либо я, либо фитнес-тренер Эрик Эрнандес, либо мы оба.

Я продолжал об этом думать, и я поговорил с Даниилом после US Open. И он сам поднял эту тему: «Может быть, пора изменить что-то после восьми лет». Я ответил ему: «Слушай, я думаю, это правильно, потому что я не смогу помогать тебе показывать результаты в том энергетическом состоянии, в котором мы сейчас находимся. Тебе нужно что-то новое, что-то другое, чтобы преобразиться».

– Вы подумали об одном и том же в одно время и поделились этим во время обычного обсуждения после US Open?

– Мне кажется, я подумал об этом раньше. Я говорил об этом с его агентом после Цинциннати. Я бы к этому готов. Я здраво оценивал ситуацию и не хотел загонять Даниила в угол. И себя тоже не хотел. Если бы я его спросил, можем ли мы продолжать так же и дальше, а он ответил «да», то это был бы риск, огромный риск. У нас было бы только три месяца, чтобы проверить правильность этого решения. Конечно, можно продолжать упорно работать, ожидая лучших результатов. Но начинать новый сезон в такой ситуации – значит держать над головой дамоклов меч. Потому что у тебя нет ни одной возможности ошибиться, иначе...

– Разве этот дамоклов меч висит не над каждым тренером? Даже когда результаты в этом сезоне были не очень, вы оба просто ждали US Open, чего бы это ни стоило?

– Нет, мы так не думаем. Меня вполне могли бы заменить раньше. Но, глядя на сезон, это выглядело бы поспешно. После «Уимблдона»? Мы только что дошли до финала в Галле, который что-то зажег. Он снова стал работать с психологом Франсиской Дозе – это дало новый импульс и надежду, что лето будет другим. До этого был грунт, который всегда был для него не лучшим периодом. А до этого он восстанавливался после решения прекратить сотрудничество с Жилем Симоном.

Визуально все стало ухудшаться после Мельбурна. Но если смотреть сейчас, то, возможно, уже было слишком поздно. Каждая попытка что-то оживить была неудачной, потому что там уже были более глубокие причины – энергия и структура стали слабее.

Из-за работы с Жилем Симоном началось то, что я назвал «стагнацией», возникли сбои. После него мы пытались все восстановить, но шло тяжело. Я даже сказал бы, что в итоге у нас не получилось это сделать. В тот период, после Австралии и ухода Симона, мы пытались перестроить все и начать с нуля.

С точки зрения тенниса это было крайне медленно. Я не утверждаю, что сейчас он играет великолепно, но у него есть ресурсы. Я верю, что его уровень может быстро вернуться, когда он все поставит на места. После Австралии мы перешли к фазе восстановления. Этот этап затянулся на весь сезон – он так и не начал побеждать.

– «Стагнацией»? Даниил получал противоречивые сигналы о своей игре, пока Жиль Симон был в штабе?

– Нет. Мы были согласованы – он слышал одно и то же, просто выраженное другими словами. Это тип энергии, который трансформировался и создал дисбаланс в команде. Не все это ощущают. Ты двигаешься в одном направлении, но оно неверное. Приходится возвращаться назад и искать новое направление. Так мы и пришли сюда.

– Что нужно Даниилу, чего вы уже не могли ему дать?

– Скорректирую: я никогда не чувствовал, что не могу чего-то дать Даниилу. Я полностью осознавал все, что мог предложить.

Я уверен, что был абсолютно на это способен. Проблема в общей энергии, которая больше не позволяет этой способности проявляться в результатах. Чтобы ответить на ваш вопрос: он обязательно найдет людей, способных дать задать верную перспективу его игре. Я ни на секунду в этом не сомневаюсь. Я мог бы это предложить. Возможно, это прозвучит высокомерно сразу после завершения сотрудничества, но причина не в этом. Я считаю, что ему нужен кто-то, кто сможет его выслушать и понять. В этом я уверен.

– Судя по вашим публикациям в соцсетях, кажется, вы расстались на очень доброжелательных условиях – возможно, даже остались друзьями?

– Дружба – это интимно. Вы делитесь с друзьями частями себя, которыми, как тренер, не можете делиться с игроком. По крайней мере, я так это вижу и понимаю. Не должно быть эмоциональной части или привязанности. Но взаимопонимание – и профессиональное, и личное – останется. Расставание на хороших условиях тоже радует. Мы всегда общались с ним сдержанно, разумно и с уважением.

