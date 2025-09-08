Кафельников о переменах в команде Медведева: «Кого угодно давай – вряд ли что-то поменяется»

Евгений Кафельников высказался о переменах в команде Даниила Медведева.

Чемпион US Open-2021 начал сотрудничество с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

«Я затрудняюсь верить в то, что он ему чем-то поможет. На этой стадии, думаю, маловероятно, что что-то изменится. Я уже говорил, что ему [Медведеву ] хоть кого угодно сейчас давай – вряд ли что-то поменяется. Он сам не готов [идти] на какие-то перемены и титанические усилия. Я так это вижу», – цитирует Кафельникова РИА Новости.

После вылета с US Open Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го.