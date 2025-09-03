Кафельников о выступлении россиян на US Open: «Никто не порадовал»
Евгений Кафельников высказался о выступлении российских теннисистов на US Open.
«По пятибалльной системе нашим теннисистам за выступление на US Open можно поставить три с минусом. Никто не порадовал. Я уже привык к такого рода результатам. И не ожидаю никакого фурорного выступления на турнире «Большого шлема» ни от кого.
Может, где-то на Мирру Андрееву была надежда, но там, видать, все тоже печально после травмы, которую она получила перед US Open. В целом я ожидал, что никто из наших ребят достойно себя в одиночке не проявит», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Грустное от Мирры Андреевой – подавленно проиграла №139 в мире
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
