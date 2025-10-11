Нинбо (WTA). Мирра Андреева может сыграть с Радукану в первом матче, Александрова встретится с Ван Синьюй или Юэ Юань. Шнайдер – с Сиюй Ван
Прошла жеребьевка WTA 500 в Нинбо, который стартует в понедельник.
Первая сеяная и прошлогодняя полуфиналистка Мирра Андреева во втором круге встретится с Эммой Радукану или Чжу Линь. Екатерина Александрова (4) стартует встречей с Ван Синьюй или Юэ Юань.
Диана Шнайдер (7) в первом круге поборется с Сиюй Ван, Людмила Самсонова (8) сыграет с квалифаером, Вероника Кудерметова – с Чжан Шуай и в случае победы выйдет на вторую сеяную Жасмин Паолини.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости