Кафельников о неудачах россиян на US Open: «Я привык к таким результатам. Это уже система»

Евгений Кафельников оценил выступление российских теннисистов на US Open.

Впервые с 2018-го в одиночных четвертьфиналах «Большого шлема» в Нью-Йорке не будет россиян.

«Я уже привык к таким результатам. Меня это ничуть не удивляет. Это уже система. Как выходить из этого положения? Не знаю. У каждого же свой график, тренер. Пускай сами решают это, уже взрослые. Они уже состоявшиеся теннисисты, все знают даже побольше меня», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

