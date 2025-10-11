Соболенко о календаре: «Мне больше нравятся двухнедельные турниры»

Арина Соболенко рассказала, как можно поменять расписание женского тура.

«С учетом того, что я становлюсь старше, наверное, я предпочитаю двухнедельные турниры, чтобы у меня был дополнительный день отдыха.

Я не играла в Пекине, так что физически я готова играть каждый день. Так что сейчас я бы выбрала, чтобы матчи шли каждый день, а турнир был однонедельным, чтобы у меня было дополнительное время на восстановление и подготовку к итоговому турниру.

Но в течение года мне больше нравятся двухнедельные турниры. Мне нравится, что так устроены тысячники в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Может быть, их стоит оставить, а в конце года делать турниры короче».