Вашеро о победе над Джоковичем в 1/2 финала в Шанхае: «Не буду врать, в последнем гейме у меня немного дрожали руки»

Валентин Вашеро прокомментировал победу над Новаком Джоковичем.

204-я ракетка мира обыграл серба в полуфинале в Шанхае со счетом 6:3, 6:4.

– Вчера вы сказали, что сыграть с Джоковичем будет чем-то нереальным. Что вы чувствуете теперь, когда его победили? Что это для вас значит?

– Как я говорил, я не застал [Роджера] Федерера и [Рафэля] Надаля, потому что был слишком низко в рейтинге, а они закончили, прежде чем я стал попадать на те же турниры, где они играли.

Само по себе сыграть с Джоковичем хотя бы один раз уже невероятно. Я на самом деле удивлен тем, как мне удалось справился со всем с ментальной точки зрения. В начале матча он сразу сделал брейк, играл именно так, как я и ожидал.

Я был очень рад, что смог быстро сделать обратный брейк – мне кажется, именно тогда и начался матч. Потом это уже была настоящая борьба. Ему 38 лет, и это тяжело. То, что он делает в 38, само по себе невероятно. Это тяжело с точки зрения организма.

Мне нужно было придерживаться своего курса. В голове было столько мыслей, даже после победы в первом сете. Но каждый раз, когда у меня в голове появлялись небольшие мысли, я просто возвращался к мысли о следующей подаче или следующем приеме.

Я очень горжусь тем, как справился с этим матчем психологически, что не стал зацикливаться на том, что напротив сетки стоит Новак. Так что да, я очень доволен.

Он немного помог мне с брейком в первом сете и провел не лучший гейм с его стороны. До этого у нас было три очень тяжелых физически гейма. Думаю, это немного на нем сказалось. Первый сет был гораздо легче, чем второй.

Начало второго сета было странным. Розыгрыши на его подаче были долгими, напряжение выросло. В первом сете я чувствовал себя свободно, а во втором, конечно, стало больше напряженности.

Мне кажется, он стал больше двигать меня по корту во втором сете – ему пришлось это делать, чтобы заставить меня ошибаться. В начале второго сета я стал играть чаще в обороне. Хорошо, что к концу мне удалось это изменить.

Я уже провел хороший гейм при 3:2 или 4:3 на его подаче, приблизился к брейку. Он снова немного помог – сделал пару двойных ошибок при счете 4:4. Забавно, но я оба раза делал брейк после смены мячей, как и в первом гейме сета. Не знаю почему.

Не буду врать, в последнем гейме у меня немного дрожали руки. Он принимал каждый раз, когда был рядом. Даже отыграл матчбол при счете 5:4, если не ошибаюсь. Так что я действительно горжусь тем, как справился, – сказал Вашеро на пресс-конференции.