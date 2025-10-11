  • Спортс
  204-я ракетка мира Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Я предполагал, что могу хорошо здесь сыграть – но не думал, что настолько»
204-я ракетка мира Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Я предполагал, что могу хорошо здесь сыграть – но не думал, что настолько»

Валентин Вашеро прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Шанхае.

204-я ракетка мира победил Новака Джоковича со счетом 6:3, 6:4. Монегаск впервые сыграет в финале на уровне основного тура.

– После победы прошло только около 30 минут, но можете ли собрать вместе все эмоции за день?

– Честно говоря, эмоций очень много. Мне понадобилось немного времени, чтобы прийти в себя. А когда я зашел в раздевалку, открыл шкафчик и включил телефон, сдержать слезы было трудно. Я получил столько сообщений из Монако, от друзей, семьи, ото всех. Сейчас у меня, наверное, сотня слов в голове, которые можно было бы сказать. Это просто невероятно для меня. Завтра еще один матч.

Конечно, это историческое событие. Думаю, я, наверное, побил все возможные рекорды. Это очень много значит для меня и для страны. Наверное, мы самая маленькая страна в мире – такая крошечная, и у нас не так уж много спортсменов. Но видеть, какую радость я приношу домой, это, наверное, самое особенное чувство для меня сейчас.

– Вы не просто вошли в топ-100 – вы уже в топ-60.

– Я об этом не знал.

– Сейчас вы на 58-й строчке.

– Конечно, это огромное достижение. Прошлый год был тяжелым – я был так близок к топ-100, но пришлось сделать паузу.

Я собирался сыграть в Шанхае и еще четыре-пять «Челленджеров» в Азии. Это немного, но я все равно думал, что попасть в сотню сильнейших до конца сезона реально.

Когда травмировался в июле и не мог играть пять недель, я сказал одному из друзей: «Моя цель – Шанхай». Шанхай был единственным турниром, на который я ориентировался, потому что знал, что это самый крупный турнир в конце сезона, где у меня мог появиться шанс попасть в основную сетку через квалификацию. В итоге я попал туда всего за 24 часа до старта.

Наверное, я предполагал, что могу хорошо здесь сыграть – но, конечно, я не думал, что настолько. Просто выиграть пару матчей было бы уже здорово.

Я думал, что войти в топ-100 к концу сезона все же реально. Иногда бывает, что после победы на одном «Челленджере» начинается серия – уверенность растет, и ты выигрываешь второй, третий подряд.

Но я бы был счастлив закончить год и на 99-м или 100-м месте. А сейчас, когда думаю, что буду как минимум 58-м… Нужно немного осознать это. Но это здорово. Теперь я смогу играть на всех крупнейших турнирах мира, и я этому очень рад, – сказал Вашеро на пресс-конференции.

В финале он сыграет с двоюродным братом Артуром Риндеркнешем.
 
 
 

