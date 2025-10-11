Риндеркнеш о том, что в финале «Мастерса» в Шанхае встретится с двоюродным братом Вашеро: «Мы не могли себе такого представить даже в самых смелых мечтах»

Артур Риндеркнеш прокомментировал предстоящий финал «Мастерса» в Шанхае.

Француз встретится с двоюродным братом Валентином Вашеро, представляющим Монако.

И Риндеркнеш, и Вашеро впервые вышли в финал «Мастерса». Для монегаска это первый финал ATP, для француза – второй.

– Валентин был первым, кто вас поздравил. Что это для вас значит? Это все похоже на какой-то безумный теннисный сон?

– Я не знаю. Мы не могли себе такого представить даже в самых смелых мечтах. Я даже не могу сказать, что это мечта – думаю, ни один человек в нашей семье об этом не мечтал. Это не было мечтой, это просто появилось из ниоткуда. Мы, наверное, только в четвертьфинале начали думать: «А вдруг? Все же возможно. Может, кто-то снимется, кто-то проиграет». И вот мы здесь. Мы прошли столько матчей, и как-то так вышло, что в конце остались мы оба. Это просто невероятно, – сказал Риндеркнеш в интервью на корте.