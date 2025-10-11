  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Риндеркнеш о том, что в финале «Мастерса» в Шанхае встретится с двоюродным братом Вашеро: «Мы не могли себе такого представить даже в самых смелых мечтах»
13

Риндеркнеш о том, что в финале «Мастерса» в Шанхае встретится с двоюродным братом Вашеро: «Мы не могли себе такого представить даже в самых смелых мечтах»

Артур Риндеркнеш прокомментировал предстоящий финал «Мастерса» в Шанхае.

Француз встретится с двоюродным братом Валентином Вашеро, представляющим Монако.

И Риндеркнеш, и Вашеро впервые вышли в финал «Мастерса». Для монегаска это первый финал ATP, для француза – второй.

– Валентин был первым, кто вас поздравил. Что это для вас значит? Это все похоже на какой-то безумный теннисный сон?

– Я не знаю. Мы не могли себе такого представить даже в самых смелых мечтах. Я даже не могу сказать, что это мечта – думаю, ни один человек в нашей семье об этом не мечтал. Это не было мечтой, это просто появилось из ниоткуда. Мы, наверное, только в четвертьфинале начали думать: «А вдруг? Все же возможно. Может, кто-то снимется, кто-то проиграет». И вот мы здесь. Мы прошли столько матчей, и как-то так вышло, что в конце остались мы оба. Это просто невероятно, – сказал Риндеркнеш в интервью на корте.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoАртур Риндеркнеш
logoВалентин Вашеро
logoATP
logoShanghai Rolex Masters
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев проиграл три последних полуфинала на «Мастерсах»
25сегодня, 14:24
30-летний Риндеркнеш впервые вышел в финал «Мастерса» и сыграет с двоюродным братом Вашеро
71сегодня, 13:46
Шанхай (ATP). 1/2 финала. Медведев проиграл Риндеркнешу, Джокович – 204-й ракетке мира Вашеро
874сегодня, 13:21
Соболенко проиграла на тысячнике в Ухане впервые за 21 матч
7сегодня, 13:20
Пегула отыграла у Соболенко подачу на матч и вышла в финал в Ухане
14сегодня, 13:14
Ухань (WTA). 1/2 финала. Соболенко играет с Пегулой, Гауфф победила Паолини
67сегодня, 10:37Live
Джокович отказался говорить о физическом состоянии после поражения в Шанхае
9сегодня, 12:35
Вашеро – Джоковичу после победы в 1/2 финала в Шанхае: «Не завершай карьеру!»
16сегодня, 11:36
Вашеро после выхода в финал «Мастерса» в Шанхае: «Мне еще есть что показать»
3сегодня, 11:18
Гауфф вышла в финал тысячника третий раз в сезоне
сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото