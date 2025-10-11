  • Спортс
Медведев после вылета в 1/2 финала в Шанхае: «Я знаю, что способен на большее. Но это уже намного лучше, чем было до»

Даниил Медведев подвел итоги «Мастерса» в Шанхае после поражения в полуфинале.

Россиянин уступил 54-й ракетке мира Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

– Конечно, обидно. Был единственный гейм при 2:0 во втором сете, где я мог сыграть где-то чуть лучше. А в другие все моменты он хорошо отподавал, уже приходилось угадывать и я плохо угадал, к сожалению, куда он подаст (улыбается). Обидно, но результат матча не изменить. Он заслужил быть в финале, он провел хороший матч. Я мог где-то сыграть лучше, но не получилось.

– Почему ты решил рискованно подавать в последнем гейме?

– Он в принципе в важные моменты сегодня хорошо бил по мячу, сильно и попадал. Поэтому я чувствовал, что если подать обычную вторую подачу, он, мне кажется, на кураже уже был на матчболе. Он бы шлепнул и, скорее всего, попал. Поэтому решил, что лучше рискну я. Один раз получилось, второй раз нет (улыбается).

– Какое у тебя сейчас главное чувство? Разочарование или усталость?

– Сейчас главное чувство – это усталость. Поэтому там уже ни позитива, ни негатива. Просто очень тяжелый турнир был физически тяжелые погодные условия, прям все болит. Ну ничего, будет пару дней на восстановление.

А так, конечно, все равно позитивный турнир. Я знаю, что могу намного лучше. Но это уже намного лучше, чем было до этого. Поэтому шаг за шагом буду стараться показывать еще больше.

– Есть ли ощущение судьбы с этим финалом? Два двоюродных брата.

– Ну я не думаю, что это судьба, иначе каждый турнир в теннисе что-то бы такое происходило. Просто они оба заслужили быть в финале, оба сыграли очень хорошие матчи против разных хороших соперников.

Конечно, да, то, что они двоюродные братья, это немножко, с одной стороны, сумасшествие, а с другой стороны – это два игрока, которые вышли в финал «Мастерса». Будь они там близнецы, будь они братья или будь они из разных стран – какая разница? Они бы и так были этому очень довольны.

– Хотя ты проиграл и сказал, что устал, можешь ли ты сказать «I am back» («я вернулся» в переводе с англ.) после нескольких позитивных недель в Китае?

– Не совсем, потому что что я знаю, что способен на большее. Даже в этом сезоне, который очень плохой, это был не первый полуфинал «Мастерса». Если бы я смог выйти в финал и, конечно, выиграть, тогда такое ощущение, может, и было бы. А так все равно позитивно, шаг за шагом буду стараться еще улучшать свой теннис и играть еще лучше, – сказал Медведев в интервью «Больше!».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
