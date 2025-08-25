Кафельников о раннем вылете Медведева с US Open: «У Даниила были призрачные шансы на успешное выступление»

Евгений Кафельников прокомментировал ранний вылет Даниила Медведева с US Open.

На старте US Open он уступил Бенжамену Бонзи – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. Медведев потерпел четвертое подряд поражение на «Больших шлемах».

«Безусловно, у Медведева шансы [успешно выступить] были призрачные. В четвертом круге он бы попал на Карлоса Алькараса . Что касается Андрея Рублева и Карена Хачанов , то если они выйдут во вторую неделю турнира, я буду считать это успехом», – цитирует Кафельникова ТАСС.

