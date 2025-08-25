Кафельников о раннем вылете Медведева с US Open: «У Даниила были призрачные шансы на успешное выступление»
Евгений Кафельников прокомментировал ранний вылет Даниила Медведева с US Open.
На старте US Open он уступил Бенжамену Бонзи – 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6. Медведев потерпел четвертое подряд поражение на «Больших шлемах».
«Безусловно, у Медведева шансы [успешно выступить] были призрачные. В четвертом круге он бы попал на Карлоса Алькараса. Что касается Андрея Рублева и Карена Хачанов, то если они выйдут во вторую неделю турнира, я буду считать это успехом», – цитирует Кафельникова ТАСС.
Чудачества Медведева: вылетел в первом круге US Open и вел себя странно
Где Медведев будет в следующем году?2532 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости