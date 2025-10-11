Вашеро о том, пересекался ли он с Федерером на «Мастерсе» в Шанхае: «Моя девушка видела его, наверное, раз десять, а я ни одного. Не понимаю, как так»
Валентин Вашеро ответил, видел ли он Роджера Федерера на «Мастерсе» в Шанхае.
– Знаю, что ваш любимый игрок – Роджер Федерер. Удалось ли вам с ним здесь встретиться?
– Нет, пока нет. Мы не пересекались. Моя девушка видела его, наверное, раз десять, а я ни одного. Не понимаю, как так. Мы все время оказываемся в разных местах, – сказал монегаск после выхода в финал.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
