Вашеро о том, пересекался ли он с Федерером на «Мастерсе» в Шанхае: «Моя девушка видела его, наверное, раз десять, а я ни одного. Не понимаю, как так»

Валентин Вашеро ответил, видел ли он Роджера Федерера на «Мастерсе» в Шанхае.

– Знаю, что ваш любимый игрок – Роджер Федерер. Удалось ли вам с ним здесь встретиться?

– Нет, пока нет. Мы не пересекались. Моя девушка видела его, наверное, раз десять, а я ни одного. Не понимаю, как так. Мы все время оказываемся в разных местах, – сказал монегаск после выхода в финал.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
