Впервые с 2018-го в одиночных четвертьфиналах US Open не будет россиян
Андрей Рублев и Екатерина Александрова выбыли с US Open.
Таким образом, в сетке не осталось ни одного из 17 российских теннисистов, начинавших турнир в основе. Впервые с 2018 года ни один представитель России не вышел в четвертьфинал «Большого шлема» в Нью-Йорке.
На «Шлемах» подобное случилось впервые с «Уимблдона»-2019 (если не считать 2022 года, когда россиян не допустили до участия).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
