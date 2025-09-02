Впервые с 2018-го в одиночных четвертьфиналах US Open не будет россиян

Андрей Рублев и Екатерина Александрова выбыли с US Open.

Таким образом, в сетке не осталось ни одного из 17 российских теннисистов, начинавших турнир в основе. Впервые с 2018 года ни один представитель России не вышел в четвертьфинал «Большого шлема» в Нью-Йорке.

На «Шлемах» подобное случилось впервые с «Уимблдона »-2019 (если не считать 2022 года, когда россиян не допустили до участия).