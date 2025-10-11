  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Алматы (ATP). Хачанов сыграет со Штруффом или Макдональдом, Медведев – с Уолтоном или Шулкэйтом
2

Алматы (ATP). Хачанов сыграет со Штруффом или Макдональдом, Медведев – с Уолтоном или Шулкэйтом

Стали известны результаты жеребьевки турнира в Алматы.

Он относится к категории ATP 250 и пройдет с 13 по 19 октября.

Карен Хачанов (1) начнет матчем против Яна-Леннарда Штруффа или Маккензи Макдональда, Даниил Медведев (2) сыграет с победителем встречи между Адамом Уолтоном и Тристаном Шулкэйтом.

Третий сеяный Флавио Коболли поборется с Николасом Харри или Тимофеем Скатовым, четвертый сеяный Лучано Дардери – с Артуром Казо или Синтаро Мотидзуки.

Полная сетка здесь.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
