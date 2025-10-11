Алматы (ATP). Хачанов сыграет со Штруффом или Макдональдом, Медведев – с Уолтоном или Шулкэйтом
Стали известны результаты жеребьевки турнира в Алматы.
Он относится к категории ATP 250 и пройдет с 13 по 19 октября.
Карен Хачанов (1) начнет матчем против Яна-Леннарда Штруффа или Маккензи Макдональда, Даниил Медведев (2) сыграет с победителем встречи между Адамом Уолтоном и Тристаном Шулкэйтом.
Третий сеяный Флавио Коболли поборется с Николасом Харри или Тимофеем Скатовым, четвертый сеяный Лучано Дардери – с Артуром Казо или Синтаро Мотидзуки.
Полная сетка здесь.
