Осака о работе с Викторовски: «Когда Томаш улыбается, он похож на плюшевого мишку. Мне это дает ощущение безопасности»

Наоми Осака высказалась о работе с Томашем Викторовски.

Бывший тренер Агнешки Радванской и Иги Швентек вошел в команду Осаки перед турниром в Монреале. На тысячнике в Канаде она дошла до финала, а на US Open впервые с 2021-го вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

«Когда я искала нового тренера, для меня главным критерием были знания. Я не люблю сомневаться в том, действительно ли человек понимает, о чем говорит.

Когда Томаш улыбается, он похож на плюшевого мишку. Мне это дает ощущение безопасности, в котором я могу свободно выражать себя и свой теннис.

За очень короткое время он сделал многое для моей игры. Это были простые исправления, но в то же время результат оказался по-настоящему ошеломляющим.

Иногда он рисует схему корта и отмечает зоны, куда лучше бить. Мы много обсуждали с ним не только виннерсы, а именно направление и выбор ударов. Это сильно изменило мое восприятие игры», – сказала японка.

В конце июля Осака прекратила сотрудничество с Патриком Муратоглу.