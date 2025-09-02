  • Спортс
  Осака о том, была ли близка к уходу из тенниса: «Нет. Одно дело – сказать об этом, но совсем другое – действительно повесить ракетку на гвоздь»
Осака о том, была ли близка к уходу из тенниса: «Нет. Одно дело – сказать об этом, но совсем другое – действительно повесить ракетку на гвоздь»

Наоми Осака рассказала, насколько была близка к завершению карьеры.

Японка, вышедшая в четвертьфинал US Open, после рождения ребенка несколько лет не могла вернуться на прежний уровень.

«Честно говоря, совсем не близка. Не знаю, может, это означает, что мне нравится страдать (улыбается). Одно дело – сказать об этом, но совсем другое – действительно повесить ракетку на гвоздь. Для меня это было бы очень страшно», – сказала Осака на пресс-конференции.

Синнер растоптал Бублика, Осака почти взяла титул, Мирра и Шнайдер – в 1/4. Главное с US Open

