Осака о том, была ли близка к уходу из тенниса: «Нет. Одно дело – сказать об этом, но совсем другое – действительно повесить ракетку на гвоздь»

Наоми Осака рассказала, насколько была близка к завершению карьеры.

Японка, вышедшая в четвертьфинал US Open , после рождения ребенка несколько лет не могла вернуться на прежний уровень.

«Честно говоря, совсем не близка. Не знаю, может, это означает, что мне нравится страдать (улыбается) . Одно дело – сказать об этом, но совсем другое – действительно повесить ракетку на гвоздь. Для меня это было бы очень страшно», – сказала Осака на пресс-конференции.

