Осака пятый раз вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Она выиграла все ТБШ, где доходила до этой стадии
Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака вышла в 1/4 финала US Open.
Она обыграла чемпионку-2023 Коко Гауфф со счетом 6:3, 6:2.
Японка впервые с Australian Open-2021 вышла в четвертьфинал «Большого шлема». Японка выиграла все турниры «Большого шлема», где выходила в 1/4.
Она выиграла 10 из 11 последних матчей.
Теперь Осака поборется с Каролиной Муховой или Мартой Костюк.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости