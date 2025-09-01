  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тарпищев о том, что Медведев решил сменить тренера: «Даниил в этом плане, конечно, застоялся. Этот момент назрел»
4

Тарпищев о том, что Медведев решил сменить тренера: «Даниил в этом плане, конечно, застоялся. Этот момент назрел»

Шамиль Тарпищев высказался об уходе Жиля Сервары из команды Даниила Медведева.

Француз с 2017 года тренировал Медведева

«Ведущие иностранные спортсмены обычно действуют так: на определенных этапах карьеры берут тренера, который может помочь исправить те или иные недостатки в игре. Так, Новак Джокович на полгода привлекал Стефана Эдберга, чтобы улучшить остроатакующую игру (на самом деле Эдберг работал не с Джоковичем, а с Роджером Федерером – Спортс’’). Но при этом Джокович никогда не отказывался от услуг своего первого тренера Мариана Вайды (Джокович дважды расставался с Вайдой – Спортс’’). По такому принципу работают и другие ведущие теннисисты.

Медведев же в этом плане, конечно, застоялся. У него были попытки играть ближе к задней линии, появлялись элементы остроатакующего тенниса, но в целом все это не срослось, и он остался с тем, что было три-четыре года назад. Но к этому теннису уже все привыкли. Поэтому, естественно, этот момент [расставания с тренером] назрел», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
logoДаниил Медведев
logoATP
logoШамиль Тарпищев
Жиль Сервара
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Веснина о расставании Медведева с Серварой: «Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше»
331 августа, 12:17
Медведев о прекращении сотрудничества с Серварой и Эрнандесом: «Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет»
1231 августа, 10:23
Медведев о расставании с Серварой: «Самое важное – огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда»
531 августа, 10:10
Сервара – Медведеву: «Я всегда буду помнить твою неповторимую магию. Уверен, она еще вернется»
4531 августа, 07:37
Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го
10831 августа, 07:18
Главные новости
Фэнтези-турнир по US Open! Присоединяйтесь к специальной лиге с призами
сегодня, 03:50Тесты и игры
Анисимова о встрече со Швентек, у которой не взяла ни гейма в финале «Уимблдоне»: «Это будет отличный матч. Надеюсь. В этот раз»
6сегодня, 02:31
Анисимова четвертый раз вышла в 1/4 финала «Большого шлема» и сыграет со Швентек
3сегодня, 02:24
US Open. Александрова уступила Швентек, Гауфф – Осаке, Анисимова, Мухова вышли в 1/4 финала
176сегодня, 02:23Live
Бублик – Синнеру после разгрома: «Я же не плохой игрок. Что за #####?»
30сегодня, 00:45
Синнер за 81 минуту разгромил Бублика и вышел в 8-й четвертьфинал «Шлема» подряд
48сегодня, 00:40
US Open. Синнер играет с Бубликом, де Минаур, Музетти вышли в 1/4 финала, Рублев выбыл
565вчера, 23:12Live
Синнер первым взял подачу Бублика на US Open-2025. Ему понадобилось 3 минуты
10вчера, 23:52
Теннисная капибара раздает призы. Фен Dyson, ракетка Wilson и другие
вчера, 21:30Тесты и игры
Музетти после выхода в четвертьфинал US Open: «Честно говоря, последний месяц был ужасным. В теннисе так бывает – постоянно взлеты и падения»
1вчера, 21:03
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
929 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото