Тарпищев о том, что Медведев решил сменить тренера: «Даниил в этом плане, конечно, застоялся. Этот момент назрел»

Шамиль Тарпищев высказался об уходе Жиля Сервары из команды Даниила Медведева.

Француз с 2017 года тренировал Медведева .

«Ведущие иностранные спортсмены обычно действуют так: на определенных этапах карьеры берут тренера, который может помочь исправить те или иные недостатки в игре. Так, Новак Джокович на полгода привлекал Стефана Эдберга , чтобы улучшить остроатакующую игру (на самом деле Эдберг работал не с Джоковичем, а с Роджером Федерером – Спортс’’). Но при этом Джокович никогда не отказывался от услуг своего первого тренера Мариана Вайды (Джокович дважды расставался с Вайдой – Спортс’’). По такому принципу работают и другие ведущие теннисисты.

Медведев же в этом плане, конечно, застоялся. У него были попытки играть ближе к задней линии, появлялись элементы остроатакующего тенниса, но в целом все это не срослось, и он остался с тем, что было три-четыре года назад. Но к этому теннису уже все привыкли. Поэтому, естественно, этот момент [расставания с тренером] назрел», – цитирует Тарпищева РИА Новости.

