Алькарас обошел Маррея по количеству недель в качестве №1
Карлос Алькарас проводит 42-ю неделю первой строчке рейтинга.
22-летний испанец обошел по этому показателю Энди Маррея и вышел на единоличное 15-е место в истории.
На 14-м месте идет Густаво Куэртен с 43 неделями, на 13-м – Джим Курье с 58, на 13-м – Янник Синнер с 65. Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу, который был первой ракеткой мира 428 недель.
Сейчас Алькарас непобедим – но есть парень, бивший его 6:0, 6:0
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
