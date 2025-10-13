Алькарас обошел Маррея по количеству недель в качестве №1

Карлос Алькарас проводит 42-ю неделю первой строчке рейтинга.

22-летний испанец обошел по этому показателю Энди Маррея и вышел на единоличное 15-е место в истории.

На 14-м месте идет Густаво Куэртен с 43 неделями, на 13-м – Джим Курье с 58, на 13-м – Янник Синнер с 65. Рекорд принадлежит Новаку Джоковичу , который был первой ракеткой мира 428 недель.

