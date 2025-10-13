Каспер Рууд: «Сезон слишком длинный. В будущем хочу иначе планировать календарь»

Каспер Рууд рассказал, почему считает перегруженным календарь тура.

На этой неделе норвежец выступит на турнире ATP 250 в Стокгольме.

«Конечно, у Новака есть своя точка зрения . У него больше опыта, чем у любого другого игрока. В каком-то смысле он может позволить себе выбирать, где играть, а где нет, ведь мы не наемные сотрудники ATP – сами управляем своим календарем. То, что я критиковал и о чем говорил на «Ролан Гаррос», – это экономический стимул играть и не пропускать «Мастерсы», ведь за это полагаются бонусы и прочие выплаты.

Да, если ты входишь в топ-10 или топ-15, ты зарабатываешь много, но и тратишь немало – с учетом расходов на команду, перелеты, проживание. Поэтому, если можешь, стараешься не упускать возможность заработать.

Понимаю, что если ты не здоров или не готов играть, никто тебя за пропуск турнира не накажет. Но есть и финансовая мотивация выступать, и для кого-то она важнее, чем для других. И все же сезон слишком длинный.

Обязательный турнир в Париже, стоящий так поздно в календаре, делает сезон действительно изнурительным. Это касается всех, но в будущем я немного иначе спланирую график – возможно, откажусь от некоторых стартов.

Последние три-четыре года после дебюта в топ-10 получаются очень насыщенными. Я играю много [официальных] турниров, плюс выставочные матчи в межсезонье. Я сам так решил, и теперь понимаю, что кое-что можно было сделать по-другому. В будущем обязательно приму это во внимание».

