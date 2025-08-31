  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Сервара – Медведеву: «Я всегда буду помнить твою неповторимую магию. Уверен, она еще вернется»
44

Сервара – Медведеву: «Я всегда буду помнить твою неповторимую магию. Уверен, она еще вернется»

Жиль Сервара написал пост о завершении сотрудничества с Даниилом Медведевым.

Медведев под руководством француза выиграл 20 титулов, включая US Open-2021 и стал первой ракеткой мира.

«Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подошло к концу. Символично, что именно после этого US Open мы решили завершить сотрудничество.

Я благодарен и счастлив за все, что мы пережили вместе за эти годы. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо Даниилу за доверие: я жертвовал ВСЕМ, каждой секундой, ради наших общих целей. Я с удовольствием тренировал тебя, поддерживал даже в самые непростые моменты, искал вместе с тобой и командой решения, которые помогали показывать лучший теннис.

Я всегда буду помнить твою неповторимую магию – именно она делает тебя сильным игроком. Уверен, она еще вернется.

Я желаю тебе успехов на корте и счастья в жизни. А нам обоим – удачи на новом пути, ведь работа и стремление к результату продолжаются.

A presto («до свидания» в переводе с итальянского – Спортс’’), Даниил😉.

И, конечно, отдельные слова благодарности всей команде, которая была частью этой истории (извините, написал бы про каждого, но места не хватит, текст слишком длинный). Даша, Оливер, Янн, Эрик, Франсиска, Гаэтан, Матье, Карл, Поль, Гаэль, Бенуа», – написал Сервара в инстаграме.

Где Медведев будет в следующем году?18322 голоса
топ-20Даниил Медведев
топ-50Даниил Медведев
топ-100Даниил Медведев
выпадет из топ-100Даниил Медведев
вернется в топ-10Даниил Медведев
завершит карьерукоты
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Сервара
logoДаниил Медведев
logoUS Open
Жиль Сервара
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев расстался с тренером Жилем Серварой, с которым работал с 2017-го
105сегодня, 07:18
Главные новости
Пегула вышла в четвертьфинал US Open второй год подряд
9 минут назад
US Open. 4-й круг. Пегула обыграла Ли, Соболенко встретится с Букшей, Рыбакина – с Вондроушовой, Крейчикова – с Таунсенд
1716 минут назад
Бублик о перерыве перед US Open: «Я немного заскучал по теннису и смотрел каждый чертов матч в Торонто, Цинциннати и Уинстон-Сейлеме»
2сегодня, 15:39
Осака перед матчем с Гауфф в 4-м круге US Open: «Может ли кто-нибудь прийти и поболеть за меня?»
1сегодня, 15:03
US Open. 4-й круг. Лехечка борется с Маннарино, Алькарас встретится с Риндеркнешем, Джокович – со Штруффом, Фриц сыграет с Махачем
15сегодня, 15:00Live
Майхржак повторно подарил кепку мальчику – первую у него отобрал болельщик на трибуне
9сегодня, 14:00Фото
Евгений Кафельников: «Не вижу предпосылок, чтобы кто-то из молодых россиян смог пробиться в топ-20»
5сегодня, 13:06
Мухову на US Open преследовал ее бывший парень: «Иногда он появляется там, где ему быть не стоит»
13сегодня, 12:37
Веснина о расставании Медведева с Серварой: «Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше»
3сегодня, 12:17
«Мы отбили кулачками». Стернс – о разрешении конфликта с Калинской после парного матча на US Open
сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
929 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото