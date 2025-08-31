Сервара – Медведеву: «Я всегда буду помнить твою неповторимую магию. Уверен, она еще вернется»

Жиль Сервара написал пост о завершении сотрудничества с Даниилом Медведевым.

Медведев под руководством француза выиграл 20 титулов, включая US Open -2021 и стал первой ракеткой мира.

«Даниил, наше фантастическое восьмилетнее приключение подошло к концу. Символично, что именно после этого US Open мы решили завершить сотрудничество.

Я благодарен и счастлив за все, что мы пережили вместе за эти годы. Эти воспоминания навсегда останутся со мной. Спасибо Даниилу за доверие: я жертвовал ВСЕМ, каждой секундой, ради наших общих целей. Я с удовольствием тренировал тебя, поддерживал даже в самые непростые моменты, искал вместе с тобой и командой решения, которые помогали показывать лучший теннис.

Я всегда буду помнить твою неповторимую магию – именно она делает тебя сильным игроком. Уверен, она еще вернется.

Я желаю тебе успехов на корте и счастья в жизни. А нам обоим – удачи на новом пути, ведь работа и стремление к результату продолжаются.

A presto («до свидания» в переводе с итальянского – Спортс’’), Даниил😉.

И, конечно, отдельные слова благодарности всей команде, которая была частью этой истории (извините, написал бы про каждого, но места не хватит, текст слишком длинный). Даша, Оливер, Янн, Эрик, Франсиска, Гаэтан, Матье, Карл, Поль, Гаэль, Бенуа», – написал Сервара в инстаграме.