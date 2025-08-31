Медведев о расставании с Серварой: «Самое важное – огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда»

Даниил Медведев прокомментировал завершение сотрудничества с Жилем Серварой.

Француз тренировал Медведева с 2017 года.

«Спасибо, Жиль❤️.

Невероятные 8-10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное – огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет», – написал Медведев.

Также из команды Медведева ушел тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.

