Медведев о расставании с Серварой: «Самое важное – огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда»
Даниил Медведев прокомментировал завершение сотрудничества с Жилем Серварой.
Француз тренировал Медведева с 2017 года.
«Спасибо, Жиль❤️.
Невероятные 8-10 лет совместной работы, 20 титулов, первое место в рейтинге, но самое важное – огромное количество счастливых и веселых моментов, которые останутся в памяти навсегда. Я благодарен за нашу работу на протяжении всех этих лет», – написал Медведев.
Также из команды Медведева ушел тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.
Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Медведева
