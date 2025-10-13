Синнер сыграет в Вене и на итоговом, но пропустит «Мастерс» в Париже и Кубок Дэвиса (Симоне Этерно)

Янник Синнер определился с календарем турниров на конец сезона.

Как сообщает журналист Симоне Этерно, он планирует сыграть на пятисотнике в Вене и итоговом турнире, пропустив при этом «Мастерс» в Париже. Также итальянец решил отказаться от выступления за сборную Италии в финальном турнире Кубка Дэвиса.

На этой неделе Синнер сыграет на выставочном турнире «Шлем шести королей».