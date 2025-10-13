  • Спортс
4

Бывший игрок топ-200 Оливейра дисквалифицирован на 4 года. Он утверждал, что метамфетамин мог попасть в его организм через поцелуй

Гонсалу Оливейра дисквалифицирован на четыре года за употребление метамфетамина.

Венесуэлец сдал положительную допинг-пробу в ноябре 2024 года на «Челленджере» в Мансанильо, а 17 января 2025-го получил временное отстранение. По его версии, запрещенное вещество попало в организм «через поцелуй или в результате загрязнения окружающей среды».

В Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщили, что независимый трибунал не нашел «четких, неопровержимых, убедительных или конкретных доказательств» любого из сценариев. Игроку не удалось доказать, что нарушение было непреднамеренным.

В итоге 30-летний Оливейра, занимавший 194-е место в рейтинге ATP в 2017 году, дисквалифицирован до 16 января 2029 года. На этот срок ему запрещено играть, тренировать и присутствовать на официальных турнирах.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт ITIA
