Медведев о прекращении сотрудничества с Серварой и Эрнандесом: «Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет»

Даниил Медведев прокомментировал расставание с двумя членами команды.

Сегодня из команды чемпиона US Open-2021 ушли тренер по теннису Жиль Сервара и тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.

«Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет. Мы вместе добились многого на корте, пережили разные моменты и создали воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо за все!» – приводит слова Медведева телеграм-канал «Больше!».

