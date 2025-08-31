Медведев о прекращении сотрудничества с Серварой и Эрнандесом: «Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет»
Даниил Медведев прокомментировал расставание с двумя членами команды.
Сегодня из команды чемпиона US Open-2021 ушли тренер по теннису Жиль Сервара и тренер по физподготовке Эрик Эрнандес.
«Я очень благодарен им обоим за эти 10 лет. Мы вместе добились многого на корте, пережили разные моменты и создали воспоминания, которые я всегда буду хранить. Спасибо за все!» – приводит слова Медведева телеграм-канал «Больше!».
Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим
Где Медведев будет в следующем году?18741 голос
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Больше!»
