Веснина о расставании Медведева с Серварой: «Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше»

Елена Веснина высказалась об уходе Жиля Сервары из команды Даниила Медведева.

Медведев под руководством француза выиграл 20 титулов, включая US Open -2021 и стал первой ракеткой мира.

«Уверена, Жиль и Даня пытались найти выход из положения. Они сотрудничали много лет. Это было прекрасное сотрудничество! Мне кажется, они уже больше, чем ученик и тренер. Они были как семья. Но Дане надо двигаться дальше. Решение было принято из-за результатов, особенно на турнирах «Большого шлема». Он проигрывал пятисетовые матчи одному и тому же сопернику.

Если что-то не получается, надо что-то менять. В первую очередь тренера. Даня попытается найти человека, который поможет вернуться на былые позиции», – цитирует Веснину «Чемпионат».

Медведев расстался с тренером. За 8 лет они сделали Даниила великим