Джокович больше не работает с Вайдой (Sportklub)

Словацкий тренер больше не входит в команду , сообщает Sportklub.

Вайда не ездил с Джоковичем в Австралию и в Дубай, но выступил в его поддержку во время визового разбирательства.

Они начали сотрудничать перед -2006 и с тех пор работали вместе, за исключением перерыва с апреля 2017-го по апрель 2018-го. В июне 2019-го к команде присоединился Горан Иванишевич, и Вайда стал реже ездить на турниры, так как хотел больше времени проводить с семьей.

Остальной состав команды Джоковича не изменился: Иванишевич, физиотерапевты Улисес Бадио и Мильян Аманович, тренер по физподготовке Марко Паничи.

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