Тарпищев о словах Шевченко, что «переход в Казахстан – лучшее решение в его жизни»: «Он родился не у нас, а в Австрии. Он не наш продукт»

Шамиль Тарпищев отреагировал на слова экс-россиянина Александра Шевченко.

– Наш бывший теннисист Александр Шевченко сказал следующее: «Играть за Казахстан – лучшее решение в моей жизни, ведь от России я никогда ничего не получал». Как вы восприняли эти слова?

– Шевченко родился не у нас, а в Австрии (Шевченко родился в Ростове-на-Дону – Спортс’’), как он мог тогда от нас что-то получить? Как он мог тогда получать, если даже было неизвестно, за кого Шевченко будет играть.

У него отец работал там, так что Шевченко – не наш продукт. Каким образом меня могли обидеть его слова? Дьяченко тоже обижается , но она от нас не выступала, потому что не показывала результатов. По какому принципу тогда финансировать – без результатов? У нас же есть отлаженная система, – сказал Тарпищев в интервью Sport24.

Россия – главный поставщик теннисистов для Казахстана. У нас нет денег на всех талантливых игроков