Рублев о сотрудничестве с Сафиным: «Пока я готов слушать и работать, он готов помогать»

Андрей Рублев высказался о работе с Маратом Сафиным после выхода в 1/16 US Open.

Он обыграл Тристана Буайе во втором круге 6:3, 6:3, 5:7, 7:6(4).

– В вашей команде есть особенный человек – Марат Сафин. Насколько важно для вас его присутствие, учитывая, что он уже выигрывал этот турнир?

– Думаю, для него это не так важно. Но для меня – очень. Пока я готов слушать и работать, он готов помогать.

– Вне корта вы пробуете себя в моде, участвуете в фотосессиях. Что это вам дает?

– Мне это действительно нравится. Впервые пробовал себя в съемках еще подростком – и для меня это было естественно, не нужно было притворяться. Я получал удовольствие. Потом начали поступать новые предложения, больше фотосессий. Мне это интересно: в мире моды и стиля всегда узнаешь что-то новое. А в итоге остаются красивые фотографии, – сказал Рублев в интервью на корте.