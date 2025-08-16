Рублев расстался со вторым тренером

Андрей Рублев сообщил, что больше не работает с Альберто Мартином.

Испанец вошел в команду Рублева в 2023-м и совмещал функции второго тренера и психолога.

«У нас прекрасные отношения, Альберто – один из самых приятных парней, которых я встречал. Он замечательный тренер. Мы закончили не на плохой ноте, но после Рима наши пути разошлись», – заявил российский №1.

Сейчас Рублева тренируют Фернандо Висенте и Марат Сафин .