Висенте о роли Сафина в команде Рублева: «Он выполняет сразу несколько функций»

Фернандо Висенте рассказал о роли Марата Сафина в тренерском штабе.

Сафин присоединился к команде Рублева в марте этого года.

– Многие до сих пор спрашивают, какую именно роль играет Сафин в тренерском штабе. Он советник или кто-то еще?

– На самом деле, он выполняет сразу несколько функций. Он часто приезжает в Барселону, у него здесь квартира, дом на Ибице. Когда он в Барселоне, приходит в академию, чтобы тренироваться и поддерживать форму.

Мы сказали: «Марат, давай встретимся. Андрей сейчас переживает трудный период». У него была небольшая депрессия, и мы пытались подобрать способы решения. Марат рассказал, что сам через это проходил. Они встретились в академии, поговорили – и Марат согласился немного помочь.

Он сказал, что будет помогать нам несколько недель, но пока на нерегулярной основе. Он приезжает на разные турниры, но не может быть с Андреем постоянно. Задача Сафина – постепенно подключаться к процессу, проводить с Рублевым определенное время.

Сафин понимает, о чем говорит Рублев – все эти реакции и оправдания, которые игроки иногда дают, когда что-то не получается. Марат помогает разобраться, откуда это берется, и, по моему мнению, это действительно работает.

