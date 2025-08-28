Джокович о жалобах игроков на запах марихуаны: «На US Open он ощущается сильнее, чем где бы то ни было. Я тоже не поклонник этого запаха – даже скорее зловония»

Новак Джокович рассказал, как относится к запаху марихуаны на кортах US Open.

Ранее на запах марихуаны в Нью-Йорке не раз жаловались многие теннисисты.

«Его невозможно не почувствовать – на самом деле, здесь он ощущается сильнее, чем где бы то ни было. Кого-то это раздражает больше, кого-то меньше. Я тоже не поклонник этого запаха – даже скорее зловония. Но здесь это разрешено, и так или иначе приходится принимать ситуацию такой, какая она есть. Он чувствуется везде – от тренировок до самого матча… Таковы реалии», – сказал Джокович .