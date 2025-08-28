  • Спортс
  Новак Джокович: «Я люблю тот драйв, который ощущаю на корте. У меня все еще есть желание соперничать с молодыми парнями – иначе меня бы здесь не было»
38-летний Новак Джокович рассказал, почему продолжает играть в теннис.

Серб вышел в третий круг US Open, в четырех сетах обыграв Закари Свайду (6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1).

«Мы много спорим о том, какая из задач в нашем спорте главная. Исходя из моего опыта и карьеры я бы сказал, что, наверное, это две вещи – выиграть карьерный Большой шлем или календарный Золотой шлем, включая золотую медаль Олимпиады, и быть первой ракеткой мира на протяжении многих лет.

«Большие шлемы» – важнейшая цель для каждого игрока, и чтобы их завоевать, требуется очень много энергии. Так что постоянно, раз за разом, играть хорошо, претендовать на первую строчку в мире – это, пожалуй, одна из самых сложных задач, если не самая сложная. Потому что это требует внимания 24/7 ко всем деталям, касающимся физического восстановления, подготовки, в том числе ментальной – всего, что окружает спортсмена из индивидуального вида спорта, потому что в итоге ты сам должен сделать работу на корте. Мне повезло достичь стольких великих вещей.

Когда я был ребенком, я мечтал сыграть и взять титул «Уимблдона»… В 2011 году, когда я исполнил свою детскую мечту – выиграл его и стал первой ракеткой мира, я, конечно, был безумно доволен. Но тогда мне было всего 23 года, и я подумал: хорошо, надеюсь, я буду играть еще лет 15. Я все еще хочу ставить новые задачи, новые цели. Я амбициозный парень, и я подумал: если я выиграл тогда, в 2011 году, три из четырех «Шлемов» и сыграл в полуфинале «Ролан Гаррос», то почему бы не пойти дальше?

Так что когда это было достигнуто в 2016 году, [когда я закрыл карьерный Шлем], это было огромным событием. Я почувствовал облегчение, потому что я сам очень сильно на себя давил – к тому же, всегда есть ожидания со стороны окружающих. Когда это стало реальностью, то в основном я ощущал именно облегчение. Хорошо, я сделал это, теперь могу двигаться дальше и думать о чем-то еще.

Когда выходишь на корт, тебе всегда есть, что доказывать – например, что ты все еще способен выиграть теннисный матч. В краткосрочной перспективе дело именно в том, чтобы постараться взять максимум из конкретного дня и выиграть матч, найти способ победить. Именно это я сделал сегодня.

Я недоволен своим уровнем тенниса, но бывают такие дни, когда играешь не лучшим образом, но находишь решение. Не хочу слишком философствовать на эту тему, но я все еще люблю соперничать, люблю тот драйв, который я ощущаю на корте. Я очень часто бываю строг к себе, потому что жду, что всегда буду играть на самом высоком уровне – а это, конечно, не всегда возможно. Но у меня все еще есть желание соперничать с молодыми парнями – иначе меня бы здесь не было».

Дальше Джокович сыграет с Кэмероном Норри.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
