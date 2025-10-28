  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Пятикратный чемпион парных ТБШ Николя Маю завершил карьеру. Он участник самого длинного матча в истории тенниса
4

Пятикратный чемпион парных ТБШ Николя Маю завершил карьеру. Он участник самого длинного матча в истории тенниса

Экс-первая ракетка мира в паре Николя Маю сыграл последний матч в карьере.

Он в паре с Григором Димитровым проиграл Уго Нису и Эдуару Роже-Васслену – 4:6, 7:5, 4-10.

43-летний Маю – профессионал с 2000 года. За карьеру он выиграл 37 титулов в паре, в том числе пять «Больших шлемов», семь «Мастерсов» и два итоговых. В составе сборной Франции он выиграл Кубок Дэвиса в 2017 году.

В одиночке француз поднимался на 37-ю строчку. Он взял четыре титула ATP (все из них на траве). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвертый круг «Уимблдона»-2016.

В 2010-м Маю сыграл самый длинный матч в истории тенниса. В первом круге «Уимблдона» он уступил Джону Изнеру – 4:6, 6:3, 7:6(7), 6:7(3), 68:70. Встреча продлилась 11 часов 5 минут, 22-го и 23 июня ее останавливали из-за темноты. Посмотреть весь матч можно здесь.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoГригор Димитров
logoATP
logoRolex Paris Masters
logoНиколя Маю
logoУго Нис
logoЭдуар Роже-Васслен
logoДжон Изнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Янник Синнер: «Сейчас вообще не думаю о борьбе за первую строчку рейтинга. Это цель на следующий год»
14 минут назад
Париж (ATP). 2-й круг. Алькарас играет с Норри, Шелтон – с Коболли, Рублев встретится с Тьеном, Фриц – с Вукичем
сегодня, 18:03Live
Итоговый турнир WTA. Пары. Андреева и Шнайдер попали в группу с Синяковой и Таунсенд, Кудерметова и Мертенс – в группу с Эррани и Паолини
сегодня, 17:44
Итоговый турнир WTA. Соболенко и Гауфф попали в одну группу, Швентек и Рыбакина – в другую
сегодня, 17:27
Париж (ATP). Медведев, Хачанов, Рублев, Вашеро, Оже-Альяссим, Фонсека, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг
сегодня, 17:12
Синнер потребовал от организаторов ТБШ честного распределения доходов: «Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков»
сегодня, 16:37
Выбирайте своих фаворитов «Мастерса» в Париже, следите за турниром и получайте очки за реальные победы в Основе
сегодня, 16:00Тесты и игры
Медведев впервые с 2021-го прошел круг на «Мастерсе» в Париже
сегодня, 15:24
Фонсека выиграл шестой матч подряд и вышел на Хачанова
сегодня, 14:59
Муньяр содрал кожу на руке в первом гейме матча с Медведевым
сегодня, 14:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25