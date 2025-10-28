Пятикратный чемпион парных ТБШ Николя Маю завершил карьеру. Он участник самого длинного матча в истории тенниса

Экс-первая ракетка мира в паре Николя Маю сыграл последний матч в карьере.

Он в паре с Григором Димитровым проиграл Уго Нису и Эдуару Роже-Васслену – 4:6, 7:5, 4-10.

43-летний Маю – профессионал с 2000 года. За карьеру он выиграл 37 титулов в паре, в том числе пять «Больших шлемов», семь «Мастерсов» и два итоговых. В составе сборной Франции он выиграл Кубок Дэвиса в 2017 году.

В одиночке француз поднимался на 37-ю строчку. Он взял четыре титула ATP (все из них на траве). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» – четвертый круг «Уимблдона »-2016.

В 2010-м Маю сыграл самый длинный матч в истории тенниса. В первом круге «Уимблдона» он уступил Джону Изнеру – 4:6, 6:3, 7:6(7), 6:7(3), 68:70. Встреча продлилась 11 часов 5 минут, 22-го и 23 июня ее останавливали из-за темноты. Посмотреть весь матч можно здесь .