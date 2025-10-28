Синнер потребовал от организаторов ТБШ честного распределения доходов: «Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков»

Янник Синнер выступил за честное распределение денег в теннисе.

«Мы хорошо пообщались с представителями турниров «Большого шлема» во время «Ролан Гаррос » и «Уимблдона , поэтому было разочаровывающе услышать, что они не могут рассмотреть наши предложения, пока не решат другие вопросы.

Календарь и расписание действительно важны, но ничто не мешает турнирам уже сейчас заняться вопросами, касающимися благополучия игроков – например, пенсионным обеспечением и медицинской страховкой.

Турниры «Большого шлема» – крупнейшие события, именно они приносят основной доход в теннисе. Поэтому мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков и призовые, которые лучше отражают доходы этих турниров. Мы хотим работать вместе с организаторами, чтобы находить решения, выгодные для всех, кто связан с теннисом», – заявил Синнер .