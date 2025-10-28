  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Янник Синнер: «Сейчас не думаю о борьбе за первую строчку рейтинга. Это цель на следующий год»
3

Янник Синнер: «Сейчас не думаю о борьбе за первую строчку рейтинга. Это цель на следующий год»

Янник Синнер не верит, что может закончить год первой ракеткой мира.

В чемпионской гонке Карлос Алькарас обходит Синнера на 2040 очков.

– Насколько для тебя важно закончить сезон на первом месте? Это все еще возможно – пусть и с небольшими шансами. Это твоя цель?

– Нет, это невозможно. Если честно, я сейчас об этом не думаю. Это цель на следующий год. Скажем так, в этом сезоне все уже не в моих руках.

Но если посмотреть на весь год в целом, мы добились невероятных результатов. Сейчас я просто хочу завершить сезон как можно лучше. Если получится сделать что-то выдающееся – здорово. Если нет, то я и так уже провел отличный год.

Декабрь, как и в прошлом сезоне, станет для меня очень важным месяцем. Думаю, именно в это время можно внести много изменений и проделать большую работу – подготовиться к следующему сезону и его старту, который для меня имеет огромное значение во многих смыслах.

Посмотрим, чего удастся добиться, но я спокоен. Очень доволен тем, что сделал в этом году, а дальше посмотрим. Все просто.

– Ты сказал, что закончить год первым невозможно. А возможно ли пересмотреть решение не играть за сборную Италии в Кубке Дэвиса?

– Нет, решение принято. И, как уже говорил несколько дней назад, мне нечего добавить по этой теме, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
logoRolex Paris Masters
logoATP
logoКарлос Алькарас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Синнер выиграл четвертый титул в сезоне
26 октября, 15:41
Янник Синнер: «В этом году невозможно будет завершить сезон в статусе первой ракетки мира»
19 октября, 18:47
Алькарас после поражения от Синнера на «Шлеме шести королей»: «Иногда кажется, что он играет в пинг-понг»
18 октября, 21:12
Главные новости
Париж (ATP). Рублев играет с Тьеном, Фриц встретится с Вукичем, Шелтон вышел в 3-й круг, Алькарас проиграл Норри
5 минут назадLive
Алькарас впервые с марта проиграл раньше финала
5 минут назад
Фонсека о проблемах со спиной: «Ничего серьезного, один сеанс с физио – и все в порядке»
28 минут назад
Зверев о возвращении на топ-уровень: «Сейчас просто рад быть здоровым. Многие возрастные игроки меня поймут»
56 минут назад
Медведев о турнире в Саудовской Аравии: «Момент, конечно, смешной. Все снимаются, все говорят, что выгорели. И они такие: «Еще «Мастерс»
сегодня, 19:31
Пятикратный чемпион парных ТБШ Николя Маю завершил карьеру. Он участник самого длинного матча в истории тенниса
сегодня, 17:59
Итоговый турнир WTA. Пары. Андреева и Шнайдер попали в группу с Синяковой и Таунсенд, Кудерметова и Мертенс – в группу с Эррани и Паолини
сегодня, 17:44
Итоговый турнир WTA. Соболенко и Гауфф попали в одну группу, Швентек и Рыбакина – в другую
сегодня, 17:27
Париж (ATP). Медведев, Хачанов, Рублев, Вашеро, Оже-Альяссим, Фонсека, Давидович-Фокина вышли во 2-й круг
сегодня, 17:12
Синнер потребовал от организаторов ТБШ честного распределения доходов: «Мы просим справедливый вклад в поддержку всех игроков»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
16 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25