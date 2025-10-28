Янник Синнер: «Сейчас не думаю о борьбе за первую строчку рейтинга. Это цель на следующий год»

Янник Синнер не верит, что может закончить год первой ракеткой мира.

В чемпионской гонке Карлос Алькарас обходит Синнера на 2040 очков.

– Насколько для тебя важно закончить сезон на первом месте? Это все еще возможно – пусть и с небольшими шансами. Это твоя цель?

– Нет, это невозможно. Если честно, я сейчас об этом не думаю. Это цель на следующий год. Скажем так, в этом сезоне все уже не в моих руках.

Но если посмотреть на весь год в целом, мы добились невероятных результатов. Сейчас я просто хочу завершить сезон как можно лучше. Если получится сделать что-то выдающееся – здорово. Если нет, то я и так уже провел отличный год.

Декабрь, как и в прошлом сезоне, станет для меня очень важным месяцем. Думаю, именно в это время можно внести много изменений и проделать большую работу – подготовиться к следующему сезону и его старту, который для меня имеет огромное значение во многих смыслах.

Посмотрим, чего удастся добиться, но я спокоен. Очень доволен тем, что сделал в этом году, а дальше посмотрим. Все просто.

– Ты сказал, что закончить год первым невозможно. А возможно ли пересмотреть решение не играть за сборную Италии в Кубке Дэвиса?

– Нет, решение принято. И, как уже говорил несколько дней назад, мне нечего добавить по этой теме, – сказал Синнер на пресс-конференции.