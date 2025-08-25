Джокович о том, что будет делать после завершения карьеры: «Тренировать Фонсеку»
Новак Джокович рассказал, чем займется после завершения карьеры.
«После завершения карьеры я планирую тренировать Жоао Фонсеку. Это обойдется недешево, так что готовься», – сказал Джокович в интервью US Open.
Где Медведев будет в следующем году?5253 голоса
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TheTennisLetter
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости