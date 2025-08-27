Джокович снова изобразил игру на скрипке после выхода в 3-й круг US Open
Новак Джокович снова отпраздновал победу, изобразив игру на скрипке.
После победы над Закари Свайдой (6:7(5), 6:3, 6:3, 6:1) и выхода в третий круг US Open серб изобразил игру на скрипке. Он начал так праздновать победы на «Уимблдоне» в прошлом году. Джокович объяснял, что празднование посвящено его дочери Таре, которая играет на скрипке.
