Каспер Рууд: «Запах марихуаны – это худшее, что есть в Нью-Йорке»

12-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о запахах на кортах US Open.

Ранее на запах марихуаны в Нью-Йорке не раз жаловались многие теннисисты.

«Для меня [запах марихуаны] это худшее, что есть в Нью-Йорке. Запах повсюду, даже на кортах. Придется с этим смириться, но это явно не мой любимый аромат.

Очень раздражает, когда играешь уставшим, а всего в нескольких метрах кто-то употребляет марихуану. Мы ничего не можем поделать, если закон не поменяют, а в этом я сильно сомневаюсь».

На US Open есть корт, где всегда пахнет марихуаной. И организаторы ничего не могут сделать