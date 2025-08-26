Каспер Рууд: «Запах марихуаны – это худшее, что есть в Нью-Йорке»
12-я ракетка мира Каспер Рууд высказался о запахах на кортах US Open.
Ранее на запах марихуаны в Нью-Йорке не раз жаловались многие теннисисты.
«Для меня [запах марихуаны] это худшее, что есть в Нью-Йорке. Запах повсюду, даже на кортах. Придется с этим смириться, но это явно не мой любимый аромат.
Очень раздражает, когда играешь уставшим, а всего в нескольких метрах кто-то употребляет марихуану. Мы ничего не можем поделать, если закон не поменяют, а в этом я сильно сомневаюсь».
На US Open есть корт, где всегда пахнет марихуаной. И организаторы ничего не могут сделать
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: nrk.no
